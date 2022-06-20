Ретейлеры рассказали о ценах на наряды для выпускных в 2022 году
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Об этом сообщает газета «Известия».
По данным продаж на Wildberries, в первой половине июня наибольшей популярностью среди выпускниц пользовались вечерние платья стоимостью около 4—6 тыс. рублей.
По информации Ozon, спрос на женский брючный костюм в мае — начале июня вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021-го в пять раз.
Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качестве современных абитуриентов.