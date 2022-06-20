Специалисты рассказали о вреде работы без перерывов

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Врач-терапевт Виктор Лишин и клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина рассказали о проблемах, с которыми могут столкнуться сотрудники компаний, работая без перерывов.
Специалисты рассказали о вреде работы без перерывов
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«Различия между теми, кто отдыхает много и мало, конечно же, имеются. Главное, что у тех, кто игнорирует перерывы на работе, часто снижается продуктивность, они менее способны выполнять различные задачи, быстрее устают, у них нарушается память, внимательность, появляются головные боли, развивается раздражительность», — заявил Лишин в беседе с URA.RU.

По его словам, отдых влияет на работу нервной системы.

Со своей стороны, Дворкина отметила, что переработки без отдыха могут привести к развитию психосоматических проблем.

«Может показаться, что если без перерывов работать, то можно дальше всех уйти, но это на самом деле не так. Это возможно лишь на каком-то рывке, но за счёт кредита у себя. Дальше со стороны психики и физики могут развиться последствия, от лёгких до тяжёлых», — предупредила она.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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