Путин поручил распространить на многодетные семьи действие льготной ипотеки
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«Правительству Российской Федерации... обеспечить принятие решений, распространяющих право семей, имеющих детей, на получение ипотечного жилищного кредита (займа) по льготным ставкам при условии рождения в семье ребёнка до 31 декабря 2023 года», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что срок выполнения поручения — 1 сентября 2022 года.
Ранее стало известно, что в кабмин внесли проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке до 7%.
17 июня Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.