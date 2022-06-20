Путин поручил распространить на многодетные семьи действие льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить действие льготной ипотеки на многодетные семьи.

«Правительству Российской Федерации... обеспечить принятие решений, распространяющих право семей, имеющих детей, на получение ипотечного жилищного кредита (займа) по льготным ставкам при условии рождения в семье ребёнка до 31 декабря 2023 года», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что срок выполнения поручения — 1 сентября 2022 года.

Ранее стало известно, что в кабмин внесли проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке до 7%.

17 июня Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.