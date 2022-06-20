Путин поручил распространить на многодетные семьи действие льготной ипотеки

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Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить действие льготной ипотеки на многодетные семьи.
Путин поручил распространить на многодетные семьи действие льготной ипотеки
  • Gettyimages.ru
  • © Aekkarak Thongjiew / EyeEm

«Правительству Российской Федерации... обеспечить принятие решений, распространяющих право семей, имеющих детей, на получение ипотечного жилищного кредита (займа) по льготным ставкам при условии рождения в семье ребёнка до 31 декабря 2023 года», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что срок выполнения поручения — 1 сентября 2022 года.

Ранее стало известно, что в кабмин внесли проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке до 7%.

17 июня Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.

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