Исследование: спрос на препараты для «отпускной» аптечки вырос на 44%
- Gettyimages.ru
- © Willie B. Thomas
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование, проведённое «Сбер Еаптекой» совместно с сервисом OneTwoTrip.
Отмечается, что наибольшей популярностью пользовались средства от аллергии, головокружения и инфекций: они есть в каждом втором заказе в апреле — мае.
Далее следуют средства от боли и воспалений. Доля продаж достигает 41%.
На третьей позиции — препараты для пищеварения и обмена веществ (9%).
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.