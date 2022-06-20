Исследование: спрос на препараты для «отпускной» аптечки вырос на 44%

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Спрос на препараты для поездки в отпуск вырос на 44% в мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
Исследование: спрос на препараты для «отпускной» аптечки вырос на 44%
  • Gettyimages.ru
  • © Willie B. Thomas

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование, проведённое «Сбер Еаптекой» совместно с сервисом OneTwoTrip.

Отмечается, что наибольшей популярностью пользовались средства от аллергии, головокружения и инфекций: они есть в каждом втором заказе в апреле — мае.

Далее следуют средства от боли и воспалений. Доля продаж достигает 41%.

На третьей позиции — препараты для пищеварения и обмена веществ (9%).

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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