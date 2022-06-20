В «Опоре России» прокомментировали новые льготные программы кредитования для семей с детьми

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Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал новые льготные программы кредитования для семей с детьми, которые с 1 июля запускают некоторые банки.
В «Опоре России» прокомментировали новые льготные программы кредитования для семей с детьми
  • Gettyimages.ru
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«Инициатива со стороны банков, несомненно, является полезной. Сейчас многие семьи не решаются на покупку недвижимости именно из-за высокой процентной ставки. Теперь они получат дополнительный стимул в решении по ипотечному кредитованию», — заявил он в беседе с Life.ru.

Тем не менее, считает эксперт, летом не стоит ожидать пика ипотечных продаж. Рост количества сделок начинается, как правило, осенью.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о мерах поддержки многодетных семей.

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