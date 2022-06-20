Иммунолог Костинов допустил создание новой вакцины против гриппа в России
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В беседе с URA.RU врач отметил, что COVID-19 оставил большой след в иммунной системе человека — повлиял на иммунный статус.
По его словам, сегодня российские специалисты и их иностранные коллеги готовятся к наступлению сезона гриппа и думают о разработке новых вакцин.
«Чтобы в конце августа уже можно было их применять на практике. Вакцина будет разрабатываться под штамм, который возможен осенью», — заключил профессор.
Ранее руководитель лор-клиники лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.