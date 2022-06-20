Иммунолог Костинов допустил создание новой вакцины против гриппа в России

Завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Костинов рассказал, что в России могут создать новую вакцину против гриппа.

В беседе с URA.RU врач отметил, что COVID-19 оставил большой след в иммунной системе человека — повлиял на иммунный статус.

По его словам, сегодня российские специалисты и их иностранные коллеги готовятся к наступлению сезона гриппа и думают о разработке новых вакцин.

«Чтобы в конце августа уже можно было их применять на практике. Вакцина будет разрабатываться под штамм, который возможен осенью», — заключил профессор.

Ранее руководитель лор-клиники лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.