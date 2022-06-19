В Роспотребнадзоре рассказали о работе по профилактике эпидситуации в России и Донбассе

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Роспотребнадзор предпринимает необходимые усилия для недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в России, республиках Донбасса и на освобождённых в ходе спецоперации на Украине территориях. Об этом заявила глава службы Анна Попова.

«Мы, конечно, предпринимаем все усилия, чтобы уберечь и граждан Российской Федерации, и граждан Донецкой, Луганской республик, и, конечно же, граждан на тех территориях, которые сегодня освобождаются нашими военными», — приводит РИА Новости её слова на полях ПМЭФ.

Попова добавила, что служба сделает всё необходимое, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации на этих территориях.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что население Украины не прививали от различных инфекций — только вспышка кори была там самой интенсивной в Европе.

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