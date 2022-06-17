Психолог Чубаров перечислил мешающие самореализации жизненные установки
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Если с детских лет человек регулярно слышал, что только тяжкий труд обеспечивает достаток, едва ли во взрослом возрасте он сможет организовать себе достойный доход, занимаясь при этом любимым делом, объяснил специалист в разговоре с Пятым каналом.
Необъективное восприятие самого себя возникает у людей, которые на протяжении периода взросления либо часто сталкивались с критикой, либо с чрезмерной похвалой по поводу и без.
Таким людям во взрослой жизни трудно адекватно оценить себя и свои силы, и это мешает им реализоваться.
Также преградой на пути к реализации может стать зависимость от чужого мнения из-за обесценивания собственного, объяснил Чубаров.
Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.