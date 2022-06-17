Психолог Чубаров перечислил мешающие самореализации жизненные установки

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Психолог Владислав Чубаров рассказал о жизненных установках, которые мешают добиться успеха.
Психолог Чубаров перечислил мешающие самореализации жизненные установки
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Если с детских лет человек регулярно слышал, что только тяжкий труд обеспечивает достаток, едва ли во взрослом возрасте он сможет организовать себе достойный доход, занимаясь при этом любимым делом, объяснил специалист в разговоре с Пятым каналом.

Необъективное восприятие самого себя возникает у людей, которые на протяжении периода взросления либо часто сталкивались с критикой, либо с чрезмерной похвалой по поводу и без.

Таким людям во взрослой жизни трудно адекватно оценить себя и свои силы, и это мешает им реализоваться.

Также преградой на пути к реализации может стать зависимость от чужого мнения из-за обесценивания собственного, объяснил Чубаров.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

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