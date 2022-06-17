На ПМЭФ обсудили значимость медийных проектов по повышению финансовой грамотности населения

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Глава «Русской медиагруппы» Любовь Маляревская выступила на ПМЭФ-2022, где рассказала о роли медиа в системе просвещения, в частности о важности проектов, повышающих финансовую грамотность аудитории.
На ПМЭФ обсудили значимость медийных проектов по повышению финансовой грамотности населения
  • © Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Одним из мероприятий второго дня XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стала сессия «Культурный код финансового ЗОЖ: Как медиа формируют новые поведенческие установки?».

Маляревская, выступая на мероприятии в качестве эксперта, рассказала, как идея финансовой грамотности находит своё отражение в медиаконтенте.

«С моей точки зрения, наиболее уязвимо взрослое население. Обладая нужными знаниями, они пренебрегают ими, пренебрегают своими правами. Медиа играет значимую социальную роль, рассказывая простыми словами о сложном. Традиционные СМИ могут использоваться для популяризации финансовой грамотности среди населения и просвещения в этих вопросах», — отметила спикер.

На «Русском Радио» выходит передача, обучающая население финансовой грамотности. Также совместно с Банком России и экспертами разрабатывается серия часовых подкастов по различным финансовым запросам.

Ранее «Известия» сообщали о деловой программе дискуссионно-коммуникационной платформы «Устойчивое будущее» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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