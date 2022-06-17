В Приморье отремонтируют 39 школ в рамках крупных проектов
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В образовательных учреждениях также обновят материально-техническую базу к новому учебному году, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Как уточняется, школы обновят в Артёме, Спасске-Дальнем, в Михайловском районе и других населённых пунктах региона.
«Приморские школы планомерно, благодаря нацпроекту, приводят в надлежащее состояние. Очевидны изменения во внешнем облике, материально-техническом оснащении», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрий Логинов.
Ранее НСН сообщала, что Москва с января 2022 года выделила инвесторам более 9 га земли для строительства школ и детских садов.