Во Владивостоке планируют создать центр для одарённых детей
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Встреча прошла на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает kp.ru.
«Мы бы хотели пригласить вас войти в состав попечительского совета, чтобы вы поделились с нами своим опытом, наработками, которые позволят быстрее прийти к результатам», — отметил губернатор.
Он также высказался о планах запустить новый центр детского отдыха на острове Русский.
Ранее генеральный директор текстильной компании SALAMTEX из Египта Хани Салам в разговоре с ФАН на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о планах сотрудничества с Россией.