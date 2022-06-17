Во Владивостоке планируют создать центр для одарённых детей

Во Владивостоке планируют создать современный центр развития талантов у одарённых детей по типу «Сириуса». Губернатор Приморского края Олег Кожемяко договорился о поддержке проекта с руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелёвой.

Встреча прошла на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает kp.ru.

«Мы бы хотели пригласить вас войти в состав попечительского совета, чтобы вы поделились с нами своим опытом, наработками, которые позволят быстрее прийти к результатам», — отметил губернатор.

Он также высказался о планах запустить новый центр детского отдыха на острове Русский.

Ранее генеральный директор текстильной компании SALAMTEX из Египта Хани Салам в разговоре с ФАН на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о планах сотрудничества с Россией.