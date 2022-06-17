Врач Гергесова назвала возможные симптомы клещевого энцефалита

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Кандидат медицинских наук Екатерина Гергесова перечислила возможные признаки клещевого энцефалита.
Врач Гергесова назвала возможные симптомы клещевого энцефалита
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  • © Chuanchai Pundej / EyeEm

Обычно клещевой энцефалит начинается внезапно — с лихорадки и интоксикации, рассказала она в разговоре с «Известиями».

«Температура быстро повышается до 38—39 градусов, больных беспокоят сильная головная боль, слабость, тошнота, иногда рвота, нарушается сон. Больной приобретает характерный внешний вид — гиперемия (покраснение) кожи лица, шеи, верхней половины груди, конъюнктивы глаз», — уточнила Гергесова.

Инкубационный период длится от одного до 30 дней, но чаще занимает 7—14 дней.

В большинстве случаев энцефалит развивается без клинических проявлений и лишь у 2% есть выраженные симптомы, подчеркнула специалист.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы в период активности клещей.

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