Гастроэнтеролог Бережная рассказала о вреде позднего ужина

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, что вред здоровью могут причинить как поздний обильный ужин, так и полный отказ от него.

«Поздний приём пищи очень плох, особенно если потом сразу лечь спать. Человек ложится горизонтально при большом объёме пищи в желудке, и идёт обратный заброс содержимого желудка в пищевод, в результате может быть ожог пищевода, застой в желудке и размножение бактерий, которое, в свою очередь, может вызвать синдром избыточного бактериального роста. Кроме того, будет и нарушение переваривания», — объяснила специалист в интервью радио Sputnik.

В то же время полный отказ от ужина также может привести к негативным последствиям для организма.

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