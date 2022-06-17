Гастроэнтеролог Бережная рассказала о вреде позднего ужина

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Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, что вред здоровью могут причинить как поздний обильный ужин, так и полный отказ от него.
Гастроэнтеролог Бережная рассказала о вреде позднего ужина
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«Поздний приём пищи очень плох, особенно если потом сразу лечь спать. Человек ложится горизонтально при большом объёме пищи в желудке, и идёт обратный заброс содержимого желудка в пищевод, в результате может быть ожог пищевода, застой в желудке и размножение бактерий, которое, в свою очередь, может вызвать синдром избыточного бактериального роста. Кроме того, будет и нарушение переваривания», — объяснила специалист в интервью радио Sputnik.

В то же время полный отказ от ужина также может привести к негативным последствиям для организма.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в разговоре с URA.RU рассказала, почему в жаркую погоду люди меньше едят.

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