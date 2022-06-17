Эксперт Минздрава: выход из болонской системы не повлияет на уровень образования врачей

Короткая ссылка
Выход России из болонской системы образования не повлияет на уровень подготовки будущих российских врачей. Об этом заявил главный внештатный специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава России, ректор Сеченовского университета Пётр Глыбочко.
Эксперт Минздрава: выход из болонской системы не повлияет на уровень образования врачей
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Многие задают вопросы, каким образом (отказ. — RT) от болонской системы повлияет на уровень и качество подготовки будущего врача. Могу сказать, что да, мы участвовали в болонской системе, но реально сегодня подготовка врачей медицинских университетов сохранилась, достаточно хорошая подготовка, потому что мы сохранили практически по всем медицинским специальностям специалитет», — приводит его слова ТАСС.

Глыбочко пояснил, что выход из болонской системы не слишком скажется на подготовке будущего врача.

Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, нынешняя система образования в России требует изменений, слепо копировать западную модель в этой сфере нельзя.

Замглавы Минобрнауки России Пётр Кучеренко отметил, что модернизация российской системы образования не означает её изоляцию от внешнего мира.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен сохранится при переходе к национальной системе образования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить