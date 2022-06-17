Эксперт Минздрава: выход из болонской системы не повлияет на уровень образования врачей

Выход России из болонской системы образования не повлияет на уровень подготовки будущих российских врачей. Об этом заявил главный внештатный специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава России, ректор Сеченовского университета Пётр Глыбочко.

«Многие задают вопросы, каким образом (отказ. — RT) от болонской системы повлияет на уровень и качество подготовки будущего врача. Могу сказать, что да, мы участвовали в болонской системе, но реально сегодня подготовка врачей медицинских университетов сохранилась, достаточно хорошая подготовка, потому что мы сохранили практически по всем медицинским специальностям специалитет», — приводит его слова ТАСС.

Глыбочко пояснил, что выход из болонской системы не слишком скажется на подготовке будущего врача.

Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, нынешняя система образования в России требует изменений, слепо копировать западную модель в этой сфере нельзя.

Замглавы Минобрнауки России Пётр Кучеренко отметил, что модернизация российской системы образования не означает её изоляцию от внешнего мира.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен сохранится при переходе к национальной системе образования.