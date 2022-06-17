Глава Роспотребнадзора Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России

В России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это как раз характеристика... позитивной динамики процесса по коронавирусу в РФ, снижается количество заболевших», — приводит РИА Новости её слова на ПМЭФ.

Ранее стало известно, что в России впервые выявлен вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.5.

Нурбубу Молдогазиева, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, в каких случаях нужна ревакцинация от COVID-19.