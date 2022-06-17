Эндокринолог Жито рассказал об опасности висцерального жира

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Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал, что висцеральный жир повышает риск возникновения ряда проблем со здоровьем.
Эндокринолог Жито рассказал об опасности висцерального жира
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Висцеральный жир — это особая форма жира, которая обволакивает внутренние органы. В частности, он окружает печень, поджелудочную железу, сердце, сказал специалист в беседе с «Москвой 24».

«Скопление висцерального жира приводит к развитию сахарного диабета, инсулинорезистентности и другим нарушениям углеводного обмена», — отметил Жито.

По его словам, такой жир повышает и риск возникновения инсульта, инфаркта, онкологии.

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