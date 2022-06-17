У приложения «Московский транспорт» могут появиться новые функции
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Так, около 23% голосов жители города отдали за возможность получать информацию о водном транспорте, а 21% — за возможность заказать такси с помощью приложения.
Также москвичи активно голосовали за аренду самокатов.
12% голосов получил функционал для автомобилистов, 10% — возможность построения экологичных маршрутов.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области запустили приложение для пассажиров общественного транспорта.