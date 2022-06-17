В Татарстане предложили отказаться от смягчения приговоров наркоторговцам

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Депутаты Госсовета Татарстана выступили с инициативой не смягчать наказание за преступления, связанные со сферой производства и распространения наркотиков. Законопроект с соответствующими поправками в Уголовный кодекс России в ближайшее время внесут в Госдуму.
В Татарстане предложили отказаться от смягчения приговоров наркоторговцам
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом пишет «Парламентская газета»

Минимальное наказание за незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических средств и психотропных препаратов сегодня составляет от четырёх до восьми лет лишения свободы.

Однако суд может вынести более мягкий приговор беременным, многодетным, инвалидам или несовершеннолетним.

Отмечается, что за последние два года в Татарстане в два с половиной раза увеличилось количество смертельных отравлений запрещёнными препаратами. При этом, как показывает практика, местные суды стали жалеть продавцов наркотиков и многим из них удаётся избежать тюремного заключения, уточняется в публикации.

Депутаты из Татарстана считают, что подобную судебную практику нужно исключить. Они предлагают дополнить ст. 64 УК положением, что за производство и сбыт наркотиков нельзя назначать наказание ниже установленного законом предела. 

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Забайкальском крае полиция завершила расследование уголовного дела в отношении членов банды наркоторговцев.

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