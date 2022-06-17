В России за сутки госпитализировали 1370 человек с коронавирусом
Всего за 24 часа выявлено 3373 случая инфицирования коронавирусом, днём ранее — 3326.
Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 63 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 67 заболевших.
Также за сутки выздоровели 4228 человек, накануне — 4699.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в стране опустились ниже допандемийного уровня.
Врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко в разговоре с URA.RU рассказала, что инфекционные заболевания увеличивают риск сердечного приступа у переболевшего.