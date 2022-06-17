В России за сутки госпитализировали 1370 человек с коронавирусом

За сутки в России госпитализировали 1370 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 1442 пациента с COVID-19.

Всего за 24 часа выявлено 3373 случая инфицирования коронавирусом, днём ранее — 3326.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 63 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 67 заболевших.

Также за сутки выздоровели 4228 человек, накануне — 4699.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в стране опустились ниже допандемийного уровня.

Врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко в разговоре с URA.RU рассказала, что инфекционные заболевания увеличивают риск сердечного приступа у переболевшего.