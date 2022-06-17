В ПФР рассказали о праве россиян получить накопительную часть пенсии досрочно
Об этом сообщает агентство «Прайм».
Отмечается, что такую возможность граждане получили после 2019 года.
Это произошло в связи с повышением пенсионного возраста в стране до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
Россияне имеют право подать заявление на выплату накопительной части пенсии в 60 (мужчины) и 55 (женщины) лет.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения.