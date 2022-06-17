В ПФР рассказали о праве россиян получить накопительную часть пенсии досрочно

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Российские граждане имеют право на получение накопительной части пенсии до общеустановленного пенсионного возраста, заявили представители Пенсионного фонда России.

Об этом сообщает агентство «Прайм».

Отмечается, что такую возможность граждане получили после 2019 года.

Это произошло в связи с повышением пенсионного возраста в стране до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Россияне имеют право подать заявление на выплату накопительной части пенсии в 60 (мужчины) и 55 (женщины) лет.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения.

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