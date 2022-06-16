Вице-премьер Чернышенко рассказал о росте спроса на отечественное ПО на 300%

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о росте спроса на отечественное программное обеспечение с февраля на 300%.
Вице-премьер Чернышенко рассказал о росте спроса на отечественное ПО на 300%
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом он заявил во время сессии на ПМЭФ «Российские IT-решения мирового уровня: ответ на глобальные вызовы».

По его словам, сейчас фиксируется огромный спрос на отечественное программное обеспечение в связи с тем, что «были отобраны лицензии на иностранное ПО».

«Мы видим 300%-ный рост спроса по отдельным категориям программного обеспечения по отношению к прошлому году», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Он уточнил, что речь идёт об офисных приложениях, операционных системах и системах управления данными.

Ранее стало известно, что правительство утвердило дорожную карту по созданию дополнительных условий для развития IT-отрасли в России.

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