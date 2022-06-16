Глава Роспотребнадзора Попова: серьёзных рисков заражения оспой обезьян для россиян нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что серьёзных рисков заражения оспой обезьян для граждан России в настоящий момент нет.

«Мы не видим высоких рисков для Российской Федерации, для наших граждан. Мы, безусловно, знаем, что у нас уже есть и тест-система, и сегодня ещё одна специальная тест-система на оспу обезьян выходит из регистрации. У нас есть вакцина от оспы, которая сегодня тоже находится в стадии регистрации, она разработана, хорошо себя показала. То есть сказать, что граждане не защищены, нельзя», — приводит РИА Новости её слова в интервью телеканалу «Россия 24».

Попова отметила, что на пунктах пропуска был усилен контроль с целью недопущения завоза оспы обезьян в Россию.

Ранее стало известно, что регионы России получили тест-системы для выявления вируса оспы обезьян, изготовленные центром «Вектор» Роспотребнадзора.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о готовности центра создать вакцину от оспы обезьян в течение нескольких месяцев.

Он также отметил, что оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU рассказала, в чём отличие оспы обезьян от ветрянки.