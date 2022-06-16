Глава Роспотребнадзора Попова: серьёзных рисков заражения оспой обезьян для россиян нет

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что серьёзных рисков заражения оспой обезьян для граждан России в настоящий момент нет.
Глава Роспотребнадзора Попова: серьёзных рисков заражения оспой обезьян для россиян нет
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Мы не видим высоких рисков для Российской Федерации, для наших граждан. Мы, безусловно, знаем, что у нас уже есть и тест-система, и сегодня ещё одна специальная тест-система на оспу обезьян выходит из регистрации. У нас есть вакцина от оспы, которая сегодня тоже находится в стадии регистрации, она разработана, хорошо себя показала. То есть сказать, что граждане не защищены, нельзя», — приводит РИА Новости её слова в интервью телеканалу «Россия 24».

Попова отметила, что на пунктах пропуска был усилен контроль с целью недопущения завоза оспы обезьян в Россию.

Ранее стало известно, что регионы России получили тест-системы для выявления вируса оспы обезьян, изготовленные центром «Вектор» Роспотребнадзора.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о готовности центра создать вакцину от оспы обезьян в течение нескольких месяцев.

Он также отметил, что оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU рассказала, в чём отличие оспы обезьян от ветрянки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить