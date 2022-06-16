Яхтсмен Шаповалов развеял мифы о парусном туризме

Короткая ссылка
Директор «Парусной Академии» Денис Шаповалов дал советы желающим попробовать себя в парусном туризме.
Яхтсмен Шаповалов развеял мифы о парусном туризме
  • Gettyimages.ru
  • © The Good Brigade

«Самый популярный страх новичков — это морская болезнь. Но в Москве и Санкт-Петербурге вас точно не укачает. Там практически нет волн. Однако если вы всё-таки столкнулись с этим недугом, я советую вставать за штурвал. Это самый лучший способ. Также вы можете работать с парусами, это отвлечёт ваше внимание. А таблетки от морской болезни лучше принимать в самом крайнем случае», — посоветовал эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».

Необязательно проходить обучение на капитана, чтобы отправиться в плавание.

Можно взять несколько занятий с инструктором, который объяснит и покажет всё необходимое, отметил он.

Морским путешественникам необязательно покупать и специальное обмундирование, самое главное — защита от агрессивного солнца, сказал Шаповалов.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить