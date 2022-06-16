Яхтсмен Шаповалов развеял мифы о парусном туризме

Директор «Парусной Академии» Денис Шаповалов дал советы желающим попробовать себя в парусном туризме.

«Самый популярный страх новичков — это морская болезнь. Но в Москве и Санкт-Петербурге вас точно не укачает. Там практически нет волн. Однако если вы всё-таки столкнулись с этим недугом, я советую вставать за штурвал. Это самый лучший способ. Также вы можете работать с парусами, это отвлечёт ваше внимание. А таблетки от морской болезни лучше принимать в самом крайнем случае», — посоветовал эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».

Необязательно проходить обучение на капитана, чтобы отправиться в плавание.

Можно взять несколько занятий с инструктором, который объяснит и покажет всё необходимое, отметил он.

Морским путешественникам необязательно покупать и специальное обмундирование, самое главное — защита от агрессивного солнца, сказал Шаповалов.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.