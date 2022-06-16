В Ростовской области зафиксировали более 2,3 тысячи случаев укуса клещей в 2022 году

Согласно данным Роспотребнадзора по Ростовской области, за прошедшие шесть месяцев от укусов клещей пострадали 2340 человек.

Как сообщает rostovgazeta.ru, два человека скончались от инфекций, полученных от насекомого.

Из 2340 пострадавших 928 — это дети до 14 лет.

Чаще всего случаи укусов регистрируются в Ростове, Шахтах, Таганроге и Волгодонске.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы в период активности клещей.