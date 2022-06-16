В Ростовской области зафиксировали более 2,3 тысячи случаев укуса клещей в 2022 году
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Как сообщает rostovgazeta.ru, два человека скончались от инфекций, полученных от насекомого.
Из 2340 пострадавших 928 — это дети до 14 лет.
Чаще всего случаи укусов регистрируются в Ростове, Шахтах, Таганроге и Волгодонске.
Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы в период активности клещей.