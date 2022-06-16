В Подмосковье появятся центры для научных исследований и обработки данных

Короткая ссылка
В Подмосковье появятся научно-исследовательский центр (НИЦ) и современный центр обработки данных (ЦОД).
В Подмосковье появятся центры для научных исследований и обработки данных
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом сообщает телеканал «360».

НИЦ планируют построить в Черноголовке. Автором проекта выступило АО «Фирма «Август» — крупнейшая российская компания по производству химзащиты для растений.

Завершить реализацию проекта намерены в III квартале 2025 года. В него планируют инвестировать 3,37 млрд рублей.

Между тем в Дубне компания «Надёжный цифровой сервис данных» намерена создать ЦОД, который будет отвечать уровню сертификации Tier IV.

Основной целью проекта является консолидация вычислительных ресурсов и средств хранения данных в коммерческом ЦОД. В него, как предполагается, инвестируют 5 млрд рублей.

Строительство планируют завершить до I квартала 2024 года.

Ранее НСН сообщала, что Москва заняла второе место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнёрства (ГЧП) в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить