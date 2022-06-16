В Подмосковье появятся центры для научных исследований и обработки данных

В Подмосковье появятся научно-исследовательский центр (НИЦ) и современный центр обработки данных (ЦОД).

Об этом сообщает телеканал «360».

НИЦ планируют построить в Черноголовке. Автором проекта выступило АО «Фирма «Август» — крупнейшая российская компания по производству химзащиты для растений.

Завершить реализацию проекта намерены в III квартале 2025 года. В него планируют инвестировать 3,37 млрд рублей.

Между тем в Дубне компания «Надёжный цифровой сервис данных» намерена создать ЦОД, который будет отвечать уровню сертификации Tier IV.

Основной целью проекта является консолидация вычислительных ресурсов и средств хранения данных в коммерческом ЦОД. В него, как предполагается, инвестируют 5 млрд рублей.

Строительство планируют завершить до I квартала 2024 года.

Ранее НСН сообщала, что Москва заняла второе место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнёрства (ГЧП) в 2021 году.