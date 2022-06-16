Госдума: законопроект об алгоритмах соцсетей предлагает возможность их отключения

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Согласно законопроекту о рекомендательных алгоритмах соцсетей и цифровых платформ, пользователь может отключить алгоритмы со своей стороны, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Госдума: законопроект об алгоритмах соцсетей предлагает возможность их отключения
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Он отметил, что в думском комитете исходят из того, что у пользователя должна быть возможность полного или частичного отключения рекомендательного сервиса.

«Я считаю, что это право нужно закрепить законодательно, у пользователя должен быть выбор. Формулировка в законе звучит как «полное или частичное отключение алгоритма», — цитирует Горелкина ТАСС.

Раздел «Клипы» социальной сети «ВКонтакте» в апреле установил абсолютный рекорд. Просмотры выросли более чем на 20% — до 1 млрд, что является абсолютным рекордом для сервиса вертикальных видео в соцсети.

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