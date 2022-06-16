Набиуллина: судьба введённых против нерезидентов мер будет на принципах взаимности
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«Ограничения на движение капитала коснулись широкого круга физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов. По мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются», — цитирует её РИА Новости.
По мнению Набиуллиной, большинство таких ограничений должны быть сняты.
Второй тип ограничений — ответные меры, введённые в качестве ответа на заморозку активов страны. Они были введены в большинстве случаев против нерезидентов из недружественных стран.
«Я думаю, здесь их судьба на принципах взаимности», — добавила глава ЦБ России.
Ранее сообщалось, что Банк России на полгода приостанавливает переводы за рубеж с банковских и брокерских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, которые поддерживают санкции и не работают в России.
Вместе с этим было принято решение отменить лимит в 30% по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности.