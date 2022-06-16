Набиуллина: судьба введённых против нерезидентов мер будет на принципах взаимности

Короткая ссылка
Большая часть стабилизационных ограничений на движение российского капитала должна быть снята, при этом судьба введённых в ответ на заморозку активов России мер, направленных на нерезидентов из недружественных стран, будет на принципах взаимности, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: судьба введённых против нерезидентов мер будет на принципах взаимности
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Ограничения на движение капитала коснулись широкого круга физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов. По мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются», — цитирует её РИА Новости.

По мнению Набиуллиной, большинство таких ограничений должны быть сняты.

Второй тип ограничений — ответные меры, введённые в качестве ответа на заморозку активов страны. Они были введены в большинстве случаев против нерезидентов из недружественных стран.

«Я думаю, здесь их судьба на принципах взаимности», — добавила глава ЦБ России.

Ранее сообщалось, что Банк России на полгода приостанавливает переводы за рубеж с банковских и брокерских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, которые поддерживают санкции и не работают в России.

Вместе с этим было принято решение отменить лимит в 30% по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить