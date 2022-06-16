Набиуллина: судьба введённых против нерезидентов мер будет на принципах взаимности

Большая часть стабилизационных ограничений на движение российского капитала должна быть снята, при этом судьба введённых в ответ на заморозку активов России мер, направленных на нерезидентов из недружественных стран, будет на принципах взаимности, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Ограничения на движение капитала коснулись широкого круга физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов. По мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются», — цитирует её РИА Новости.

По мнению Набиуллиной, большинство таких ограничений должны быть сняты.

Второй тип ограничений — ответные меры, введённые в качестве ответа на заморозку активов страны. Они были введены в большинстве случаев против нерезидентов из недружественных стран.

«Я думаю, здесь их судьба на принципах взаимности», — добавила глава ЦБ России.

Ранее сообщалось, что Банк России на полгода приостанавливает переводы за рубеж с банковских и брокерских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, которые поддерживают санкции и не работают в России.

Вместе с этим было принято решение отменить лимит в 30% по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности.