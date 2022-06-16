Терапевт Лишин дал советы по организации продуктивного отдыха в рабочий перерыв

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Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, как сделать отдых во время рабочего перерыва продуктивным.
Терапевт Лишин дал советы по организации продуктивного отдыха в рабочий перерыв
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«Если это общение с людьми, то полезно погрузиться в тишину. Отдохнуть в кабинете, где никого нет, где можно просто помолчать, перевести дух. Если работа не связана с коммуникацией, то тогда полезно будет прогуляться, например, до какого-то кафе, ресторана, который находится вдали от офиса. Можно послушать музыку классическую, посидеть в парке на лавочке», — отметил Лишин в беседе с URA.RU.

По его словам, продуктивно отдохнуть можно и в тренажёрном зале, занимаясь не слишком интенсивными физическими упражнениями.

Ранее коуч и психолог Юрий Мурадян в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о навыках, которыми нужно обладать современному человеку.

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