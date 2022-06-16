В заксобрании Петербурга предложили изменить процедуру признания инвалидности

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Глава комиссии петербургского заксобрания по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков заявил, что новые правила признания граждан инвалидами, утверждённые 5 апреля 2022 года, могут создать проблемы для определённых категорий граждан.
В заксобрании Петербурга предложили изменить процедуру признания инвалидности
  • Gettyimages.ru
  • © Hitoshi Nishimura

Так, Ржаненков подготовил проект обращения к главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением откорректировать систему, сообщает «Парламентская газета».

По мнению депутата, работа через личный кабинет на госуслугах, например, серьёзно усложнит жизнь инвалидов и пенсионеров, так как многие из них в силу возраста и прочих причин не могут пользоваться интернетом.

Кроме того, правила предполагают исключительно электронный документооборот, но для людей в возрасте понятнее бумажный формат, считает представитель заксобрания. 

Ржаненков также полагает, что новые требования ограничивают возможность получать услуги проживающим за границей россиянам.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с ФАН поддержала инициативу о бесплатном питании для детей-инвалидов в школах.

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