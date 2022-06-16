Режим ограничения полётов на юге и в центральной части России продлили до 24 июня

Росавиация продлила режим ограничения полётов по южной и центральной части России до 24 июня.

«Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 24 июня 2022 года», — приводит ТАСС заявление федерального агентства.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила отмену рейсов в ряд аэропортов на юге России до конца сентября.

20 мая правительство России выделило ещё более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.