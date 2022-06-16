В NashStore зарегистрировались более миллиона пользователей за месяц
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«Мы с высокой ответственностью относимся к безопасности данных, безопасности приложений и безопасности инфраструктуры, с момента открытия нам удалось отбить более 4,5 тыс. атак», — цитирует Интерфакс гендиректора «Цифровых платформ» Арсения Щельцина.
Самым скачиваемым приложением за первый месяц работы NashStore стало 2ГИС — его установили 203,4 тыс. раз. На втором месте оказался «ВТБ — Онлайн»: 156,2 тыс. скачиваний. Замыкает тройку лидеров «Почта России» — приложение скачали 108,4 тыс. раз.
16 мая стало известно, что российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания всем пользователям.
В маркетплейсе в первую неделю работы зарегистрировались более 657 тыс. человек.