В NashStore зарегистрировались более миллиона пользователей за месяц

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В запущенном в середине мая отечественном магазине приложений NashStore зарегистрировались более 1 млн пользователей, количество скачиваний составило более 3,5 млн, заявили в пресс-службе разработчика АНО «Цифровые платформы».
В NashStore зарегистрировались более миллиона пользователей за месяц
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Мы с высокой ответственностью относимся к безопасности данных, безопасности приложений и безопасности инфраструктуры, с момента открытия нам удалось отбить более 4,5 тыс. атак», — цитирует Интерфакс гендиректора «Цифровых платформ» Арсения Щельцина.

Самым скачиваемым приложением за первый месяц работы NashStore стало 2ГИС — его установили 203,4 тыс. раз. На втором месте оказался «ВТБ — Онлайн»: 156,2 тыс. скачиваний. Замыкает тройку лидеров «Почта России» — приложение скачали 108,4 тыс. раз.

16 мая стало известно, что российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания всем пользователям.

В маркетплейсе в первую неделю работы зарегистрировались более 657 тыс. человек.

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