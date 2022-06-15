ОНК: в СИЗО №4 Москвы пожаловались на ужесточение правил предоставления телефонных звонков

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RT
Заключённые столичного СИЗО №4 УФСИН Москвы могут воспользоваться правом на телефонный звонок только в том случае, если разрешение от следователя или суда поступило в изолятор по почте. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы по итогам проверки этого следственного изолятора.
ОНК: в СИЗО №4 Москвы пожаловались на ужесточение правил предоставления телефонных звонков
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Potemkin

«Заключённые массово жаловались на то, что, несмотря на имеющиеся разрешения на телефонные звонки родственникам, администрация изолятора такой возможности не предоставляет. Арестованных не выводят в специально оборудованное помещение, откуда можно легально звонить близким», — сказал один из членов комиссии.

Представители администрации СИЗО пояснили правозащитникам, что теперь «разрешения, принесённые адвокатами или даже полученные заключёнными от судьи в зале заседания, не принимаются, а действительными считаются только документы, отправленные следователями и судьями по почте».

В ОНК добавили, что на каждый звонок из СИЗО требуется отдельное разрешение следователя, выдают их довольно редко, но у некоторых их скопилось уже по 20—30 штук, потому что заключённых просто не выводят в специальное помещение. Администрация СИЗО им объясняет, что идёт «наладка оборудования».

На доставку обычной почты обитатели СИЗО №4 тоже пожаловались ОНК.

Так, арестованный в октябре 2021 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями бывший директор Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Андрей Быков заявил членам ОНК, что даже ответы официальных лиц на его обращения выдаются ему спустя месяц после их доставки в СИЗО.

Ранее заключённые СИЗО «Лефортово» обратились с просьбой открывать окна в камерах из-за наступившей в Москве жары.

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