ОНК: в СИЗО №4 Москвы пожаловались на ужесточение правил предоставления телефонных звонков

Заключённые столичного СИЗО №4 УФСИН Москвы могут воспользоваться правом на телефонный звонок только в том случае, если разрешение от следователя или суда поступило в изолятор по почте. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы по итогам проверки этого следственного изолятора.

«Заключённые массово жаловались на то, что, несмотря на имеющиеся разрешения на телефонные звонки родственникам, администрация изолятора такой возможности не предоставляет. Арестованных не выводят в специально оборудованное помещение, откуда можно легально звонить близким», — сказал один из членов комиссии.

Представители администрации СИЗО пояснили правозащитникам, что теперь «разрешения, принесённые адвокатами или даже полученные заключёнными от судьи в зале заседания, не принимаются, а действительными считаются только документы, отправленные следователями и судьями по почте».

В ОНК добавили, что на каждый звонок из СИЗО требуется отдельное разрешение следователя, выдают их довольно редко, но у некоторых их скопилось уже по 20—30 штук, потому что заключённых просто не выводят в специальное помещение. Администрация СИЗО им объясняет, что идёт «наладка оборудования».

На доставку обычной почты обитатели СИЗО №4 тоже пожаловались ОНК.

Так, арестованный в октябре 2021 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями бывший директор Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Андрей Быков заявил членам ОНК, что даже ответы официальных лиц на его обращения выдаются ему спустя месяц после их доставки в СИЗО.

Ранее заключённые СИЗО «Лефортово» обратились с просьбой открывать окна в камерах из-за наступившей в Москве жары.