На Ставрополье прошла церемония захоронения останков красноармейца

В Ставропольском крае захоронили останки красноармейца — участника Великой Отечественной войны Ивана Красильникова.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике краевого правительства.

Церемонию провели в селе Кочубеевском, где живут родственники погибшего. Сам солдат был уроженцем Алтайского края.

«Иван Красильников был призван в ряды Красной Армии в 1941 году. Воевал в составе 235-го кавалерийского полка 73-й кавалерийской дивизии. До сих пор числился пропавшим без вести», — уточнили в правительстве.

Останки красноармейца обнаружили участники межрегиональной поисковой экспедиции «Казачья слава Дона» в мае. Имя установили по солдатскому медальону.

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