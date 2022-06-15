Госдума приняла закон об упрощённой выдаче иностранным IT-специалистам вида на жительство

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Госдума приняла закон об упрощённой выдаче иностранным IT-специалистам и их семьям вида на жительство в России.
Госдума приняла закон об упрощённой выдаче иностранным IT-специалистам вида на жительство
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

«Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о возможности получить вид на жительство для работы в России в упрощенном порядке, который предлагается предоставить иностранным специалистам в сфере информационных технологий, а также членам их семей», — сообщается на сайте Госдумы. 

Речь идёт о специалистах, работающих в аккредитованных Минцифры российских IT-компаниях.

Ранее стало известно, что правительство утвердило дорожную карту по созданию дополнительных условий для развития IT-отрасли в России.

Второй пакет мер поддержки IT-отрасли в России предусматривает упрощение для IT-специалистов получения вида на жительства, а также льготную ипотеку и кредитование.

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