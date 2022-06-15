В Роспотребнадзоре назвали содержащие антибиотики продукты

Руководитель референс-центра Роспотребнадзора по мониторингу остаточного количества антибиотиков и антибиотикорезистентности бактерий в продовольственном сырье и пищевых продуктах ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Чернышков рассказал, в каких продуктах чаще всего фиксируют повышенный уровень содержания антибиотиков.

«Это молоко и молочные продукты, мясо и продукция из него, птица, яйца и продукты их переработки. В прочем продовольственном сырье и продуктах превышение допустимых уровней антибиотиков выявлено в единичных случаях», — отметил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

В молоке и молочных продуктах в 2021 году антибиотики выявляли в 2,68% проб, норма была превышена в 0,14%.

В мясе и мясопродуктах выявление составило 1,92%, превышение — 0,09%.

А в птице, яйцах и продуктах их переработки выявление составило 1,8%, превышение — 0,02%.

Ранее, по сообщениям ФАН, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Михаил Шконда прокомментировал ситуацию с ценами на продукты.