В Роспотребнадзоре назвали содержащие антибиотики продукты
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«Это молоко и молочные продукты, мясо и продукция из него, птица, яйца и продукты их переработки. В прочем продовольственном сырье и продуктах превышение допустимых уровней антибиотиков выявлено в единичных случаях», — отметил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».
В молоке и молочных продуктах в 2021 году антибиотики выявляли в 2,68% проб, норма была превышена в 0,14%.
В мясе и мясопродуктах выявление составило 1,92%, превышение — 0,09%.
А в птице, яйцах и продуктах их переработки выявление составило 1,8%, превышение — 0,02%.
Ранее, по сообщениям ФАН, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Михаил Шконда прокомментировал ситуацию с ценами на продукты.