В ЦБ предостерегли от использования VPN при получении финуслуг через интернет

Директор департамента Центробанка (ЦБ) по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях предупредил россиян, что они могут стать жертвами мошенников при получении финансовых услуг через интернет с включённым VPN-сервисом.

В момент оформления кредита или обмена валюты следует отключать VPN-сервисы, чтобы не стать жертвой мошенников, посоветовал эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, в последние месяцы Центробанк активизировал блокировку российских мошеннических интернет-ресурсов. Поэтому злоумышленники стали регистрировать домены своих сайтов в зонах .com и .org.

Лях отметил, что пользователь с включённым VPN может обойти эту блокировку и не обратить внимания на предупреждение регулятора.

Ранее Игорь Бедеров в беседе с «Известиями» объяснил, что опасность использования VPN-сервисов в первую очередь связана с возможностью перехвата информации, которую пользователь ищет в интернете.