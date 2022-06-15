В ЦБ предостерегли от использования VPN при получении финуслуг через интернет
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В момент оформления кредита или обмена валюты следует отключать VPN-сервисы, чтобы не стать жертвой мошенников, посоветовал эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».
По его словам, в последние месяцы Центробанк активизировал блокировку российских мошеннических интернет-ресурсов. Поэтому злоумышленники стали регистрировать домены своих сайтов в зонах .com и .org.
Лях отметил, что пользователь с включённым VPN может обойти эту блокировку и не обратить внимания на предупреждение регулятора.
Ранее Игорь Бедеров в беседе с «Известиями» объяснил, что опасность использования VPN-сервисов в первую очередь связана с возможностью перехвата информации, которую пользователь ищет в интернете.