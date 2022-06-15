В Красноярском крае спасли двух пассажиров рухнувшего в реку мотопараплана
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Отмечается, что ЧП произошло во вторник, 14 июня.
Для спасения людей к месту инцидента направили сотрудников Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и краевых спасателей.
Пилота и пассажира летательного средства эвакуировали и доставили в больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту падения частного легкомоторного самолёта в Манском районе Красноярского края в мае этого года.