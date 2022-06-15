В Красноярском крае спасли двух пассажиров рухнувшего в реку мотопараплана

Мотопараплан с двумя пассажирами на борту потерпел крушение в районе посёлка Усть-Мана в Красноярском крае. Пострадавших спасли сотрудники экстренных служб региона.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что ЧП произошло во вторник, 14 июня.

Для спасения людей к месту инцидента направили сотрудников Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и краевых спасателей.

Пилота и пассажира летательного средства эвакуировали и доставили в больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту падения частного легкомоторного самолёта в Манском районе Красноярского края в мае этого года.