В Красноярском крае спасли двух пассажиров рухнувшего в реку мотопараплана

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Мотопараплан с двумя пассажирами на борту потерпел крушение в районе посёлка Усть-Мана в Красноярском крае. Пострадавших спасли сотрудники экстренных служб региона.
В Красноярском крае спасли двух пассажиров рухнувшего в реку мотопараплана
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что ЧП произошло во вторник, 14 июня.

Для спасения людей к месту инцидента направили сотрудников Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и краевых спасателей.

Пилота и пассажира летательного средства эвакуировали и доставили в больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту падения частного легкомоторного самолёта в Манском районе Красноярского края в мае этого года.

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