Рекрутер Валинуров рассказал, каких специалистов не хватает в России

Профессиональный рекрутер, эксперт в сфере труда и бизнес-тренер Ильгиз Валинуров рассказал, в каких экспертах остро нуждается российский рынок труда в современных условиях.

В связи с тем, что из страны ушли крупные иностранные игроки, занимающиеся производством электроники и редких деталей, рынок остро нуждается в экспертах, которые могут создавать похожий продукт, но уже из отечественного сырья, сообщил рекрутер в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Это специалисты, которые будут разрабатывать промышленное оборудование, всевозможные чипы, электронику и технику», — объяснил Валинуров.

Также, по его словам, большим спросом будет пользоваться профессия IT-рекрутера (занимается подбором персонала в профильной сфере).

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, каких сотрудников чаще всего ищут столичные работодатели.