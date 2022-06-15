Диетолог Арзамасцев рассказал о правилах употребления хлеба

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев предупредил о рисках развития сахарного диабета у тех, кто злоупотребляет белым хлебом.

Белый хлеб вовсе следует исключить из рациона, заявил специалист в разговоре с «Москвой 24».

«Там высокообработанная мука, очень мало витаминов и достаточно высокий гликемический индекс, поэтому его в принципе лучше не использовать», — объяснил Арзамасцев.

Диетолог считает наиболее вредным сочетание белого хлеба со сладкими продуктами, такими как, например, варенье. Это «бомба замедленного действия для организма», полагает эксперт.

В свою очередь, самым полезным считается цельнозерновой хлеб, напомнил Арзамасцев. Его лучше употреблять с растительными компонентами: овощами, салатами, супами. Нежелательно сочетать его с тяжёлыми блюдами, такими как мясо, бобовые, грибы.

Ранее диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в беседе с URA.RU дала советы по выбору полезного мороженого.