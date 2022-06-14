Дерматовенеролог Смирнова напомнила о рисках длительного нахождения на солнце

Короткая ссылка
Дерматовенеролог Дарья Смирнова напомнила, что переизбыток солнечных лучей может нанести вред здоровью.
Дерматовенеролог Смирнова напомнила о рисках длительного нахождения на солнце
  • Gettyimages.ru

«Чрезмерное воздействие солнечного света и УФ-излучения может вызвать признаки раннего старения кожи, появление нежелательных пигментаций, повреждение сетчатки глаз, а также серьёзные проблемы со здоровьем, включая рак кожи», — объяснила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, особенно не рекомендуется загорать людям с диспластическими невусами на коже, а также людям, родственники которых перенесли меланому.

Избыточное воздействие ультрафиолета и солнечные ожоги, особенно в детстве и подростковом возрасте, являются одними из основных факторов риска развития меланомы, напомнила Смирнова.

Ранее президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте России Ирина Боровова в беседе с НСН рассказала об основных причинах развития рака.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить