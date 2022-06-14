Дерматовенеролог Смирнова напомнила о рисках длительного нахождения на солнце

Дерматовенеролог Дарья Смирнова напомнила, что переизбыток солнечных лучей может нанести вред здоровью.

«Чрезмерное воздействие солнечного света и УФ-излучения может вызвать признаки раннего старения кожи, появление нежелательных пигментаций, повреждение сетчатки глаз, а также серьёзные проблемы со здоровьем, включая рак кожи», — объяснила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, особенно не рекомендуется загорать людям с диспластическими невусами на коже, а также людям, родственники которых перенесли меланому.

Избыточное воздействие ультрафиолета и солнечные ожоги, особенно в детстве и подростковом возрасте, являются одними из основных факторов риска развития меланомы, напомнила Смирнова.

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