Бизнес-консультант Николаева рассказала о приемлемом летом дресс-коде

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Бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева рассказала, как стоит одеваться офисным работникам в жаркую погоду.
Бизнес-консультант Николаева рассказала о приемлемом летом дресс-коде
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Даже летом сотрудникам придётся соблюдать тот стиль одежды, который рекомендован организацией, отметила она в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Летом стоит отдавать предпочтение одежде светлых тонов и свободного покроя, но не до такой степени, чтобы она превращалась в бесформенный мешок. Натуральные ткани, соблюдаем длину», — сказала эксперт.

По словам Николаевой, отказаться стоит от декольте и босоножек.

При этом ношение носков, чулок или колготок обязательно.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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