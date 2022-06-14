Бизнес-консультант Николаева рассказала о приемлемом летом дресс-коде

Бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева рассказала, как стоит одеваться офисным работникам в жаркую погоду.

Даже летом сотрудникам придётся соблюдать тот стиль одежды, который рекомендован организацией, отметила она в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Летом стоит отдавать предпочтение одежде светлых тонов и свободного покроя, но не до такой степени, чтобы она превращалась в бесформенный мешок. Натуральные ткани, соблюдаем длину», — сказала эксперт.

По словам Николаевой, отказаться стоит от декольте и босоножек.

При этом ношение носков, чулок или колготок обязательно.

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