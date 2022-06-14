В Удмуртии более 1700 человек за неделю пострадали от укусов клещей
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Об этом сообщает izhlife.ru.
Отмечается, что в целом с начала сезона в регионе зарегистрировали 8856 пострадавших. Самый высокий показатель по числу обратившихся на 100 тыс. населения отмечен в Граховском районе.
Возбудитель клещевого энцефалита выявлен в 1,6% проб, возбудитель боррелиоза — в 36,5%.
Всего зарегистрировано 26 случаев подозрения на заболевание энцефалитом (в том числе у пятерых детей) и 30 случаев подозрения на боррелиоз (у двоих детей).
Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы в период активности клещей.