Спасатель Давыденко рассказал о технике помощи тонущим

Спасатель, директор тренинг-центра «Команда 112» Артур Давыденко рассказал, как понять, что человек тонет, и помочь ему.

Видимых признаков того, что человек тонет, может и не быть, отметил специалист в беседе с Life.ru.

Купающийся может тонуть на глазах других отдыхающих, а со стороны будет казаться, что он просто периодически погружается под воду и всплывает, пояснил он.

Тонущие крайне редко начинают барахтаться и почти никогда не кричат из-за попадания воды в дыхательные пути, объяснил Давыденко.

«Челночное движение вверх-вниз буквально без видимой причины и без признаков того, что человек действительно ныряет, должно вас насторожить. Особенно если это ребёнок», — сказал специалист.

Если вы видите тонущего человека, в первую очередь нужно соотнести свои возможности и массогабаритные характеристики утопающего, посоветовал эксперт. Давыденко также заявил о необходимости привлечь внимание окружающих криком, который обязательно услышат и спасатели.

По его словам, утопающему по возможности нужно дать любой плавучий предмет, надувной круг или палку, но не руку, подплыть к нему с другой стороны и по возможности оттолкать к берегу.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» напомнил о мерах безопасности во время отдыха у воды.