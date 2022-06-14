Сомнолог Племянникова назвала правила нормализации сна

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Врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова рассказала, какой образ жизни поспособствует нормализации сна.
Сомнолог Племянникова назвала правила нормализации сна
  • Gettyimages.ru

Для хорошего сна нужно ложиться спать в одно и то же время, гулять, держать ноги в тепле, исключить еду и гаджеты перед сном, а также сменить освещение в комнате отдыха на жёлтое, сказала она в разговоре с URA.RU.

«Если вы хотите засыпать хорошо, то вам поможет выполнение ряда правил. Нужно ложиться и вставать в одно и то же время. Допустимый интервал: час — полтора. Пребывание на свежем воздухе перед сном будет способствовать хорошему засыпанию. Комната, в которой вы спите, должна быть хорошо проветрена», — отметила Племянникова.

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