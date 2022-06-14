В Кремле заявили, что Лондон не обращался к Москве по вопросу об осуждённых в ДНР британцах

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Лондон не обращался к Москве по вопросу об осуждённых в Донецкой Народной Республике британцах.
В Кремле заявили, что Лондон не обращался к Москве по вопросу об осуждённых в ДНР британцах
  • РИА Новости

«Нет, не обращались. Это первое. Второе — обращаться нужно, конечно же, к властям страны, суд которой вынес приговор. И это не Российская Федерация. Но, конечно, всё будет зависеть от обращения из Лондона, и я уверен, что российская сторона будет готова его выслушать», — сказал Песков.

9 июня суд в ДНР вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отмечал, что иностранные наёмники, в соответствии с международным гуманитарным правом, не являются комбатантами. В связи с этим они не могут претендовать на статус военнопленного.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что все процессы идут на основе законодательства Донецкой Народной Республики, потому что преступления, о которых идёт речь, были совершены на территории ДНР.

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