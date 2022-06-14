Сенатор Бондарев исключил необходимость дополнительного призыва в армию из-за спецоперации

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Глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев высказал мнение, что дополнительного призыва в российскую армию из-за спецоперации не потребуется.
Сенатор Бондарев исключил необходимость дополнительного призыва в армию из-за спецоперации
  • РИА Новости

«Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание депутата Госдумы Адама Делимханова о том, что он надеется на окончание спецоперации на Украине до конца года.

По словам Пескова, российский лидер Владимир Путин обозначил задачи, стоящие перед специальной военной операцией, их выполнение «будет означать окончание специальной военной операции».

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