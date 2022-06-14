Трендовая инфляция в России ускорилась до 10,18%
- РИА Новости
«Оценка трендовой инфляции в мае 2022 года повысилась до 10,18% с 10,11% в апреле», — приводит сообщение регулятора РИА Новости.
По совокупности аналитических показателей, на замедление месячного роста цен оказала влияние коррекция цен по узкой группе товаров, стоимость которых возросла в марте.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6% — это максимум с декабря 1981 года.
Инфляция в Германии ускорилась до 7,9% в годовом выражении, что является абсолютным рекордом.