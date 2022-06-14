Трендовая инфляция в России ускорилась до 10,18%

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По итогам мая 2022 года трендовая инфляция в России ускорилась до 10,18% в годовом выражении, следует из данных Центробанка.
Трендовая инфляция в России ускорилась до 10,18%
  • РИА Новости

«Оценка трендовой инфляции в мае 2022 года повысилась до 10,18% с 10,11% в апреле», — приводит сообщение регулятора РИА Новости.

По совокупности аналитических показателей, на замедление месячного роста цен оказала влияние коррекция цен по узкой группе товаров, стоимость которых возросла в марте.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6% — это максимум с декабря 1981 года.

Инфляция в Германии ускорилась до 7,9% в годовом выражении, что является абсолютным рекордом.

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