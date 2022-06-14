В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
- РИА Новости
Он уточнил, что пострадавшие получили осколочные ранения мягких тканей разных частей тела.
«Все они госпитализированы в районную больницу городского округа Клинцы, где им оказана всесторонняя медицинская помощь. В настоящее время состояние пациентов стабильное», — цитирует Галаганова РИА Новости.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате обстрела села Займище городского округа Клинцы пострадали четыре человека.
В соцсетях опубликовали видео с предполагаемого места взрыва.