В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

Три женщины и мужчина пострадали при обстреле украинской армией села Займище в Брянской области, они находятся в стабильном состоянии, заявил глава департамента здравоохранения региона Сергей Галаганов.

Он уточнил, что пострадавшие получили осколочные ранения мягких тканей разных частей тела.

«Все они госпитализированы в районную больницу городского округа Клинцы, где им оказана всесторонняя медицинская помощь. В настоящее время состояние пациентов стабильное», — цитирует Галаганова РИА Новости.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате обстрела села Займище городского округа Клинцы пострадали четыре человека.

В соцсетях опубликовали видео с предполагаемого места взрыва.