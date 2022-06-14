В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

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Три женщины и мужчина пострадали при обстреле украинской армией села Займище в Брянской области, они находятся в стабильном состоянии, заявил глава департамента здравоохранения региона Сергей Галаганов.
В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Он уточнил, что пострадавшие получили осколочные ранения мягких тканей разных частей тела.

«Все они госпитализированы в районную больницу городского округа Клинцы, где им оказана всесторонняя медицинская помощь. В настоящее время состояние пациентов стабильное», — цитирует Галаганова РИА Новости.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате обстрела села Займище городского округа Клинцы пострадали четыре человека.

В соцсетях опубликовали видео с предполагаемого места взрыва.

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