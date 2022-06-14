Диетолог Перевалова рассказала о возможных рисках при покупке мороженого

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Врач-диетолог Ольга Перевалова предупредила, что при приготовлении некоторых марок мороженого вместо натуральных ингредиентов недобросовестные производители используют химию.
Диетолог Перевалова рассказала о возможных рисках при покупке мороженого
  • Gettyimages.ru

Мороженое — самый коварный продукт на нашем рынке, его производители попадают в «вилку» между качеством и стоимостью, рассказала она в беседе с радио Sputnik.

«Если мороженое делать из натуральных продуктов вроде молока, сливок, сахара и так далее, то такой десерт будет дорого стоить. Чтобы снизить цену, производители могут заменить, например, молочный жир на растительный, обычное молоко — на сухое, и сахар будет уже не из свёклы», — объяснила Перевалова.

Также дополнительно в состав продукта могут вводиться усилители вкуса, красители, консерванты, чтобы мороженое дольше хранилось, заключила врач.

Ранее диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в беседе с URA.RU дала советы по выбору полезного мороженого.

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