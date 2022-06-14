Специалист по IT-безопасности Вураско рассказал о новых видах киберугроз

Короткая ссылка
Руководитель отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity Александр Вураско рассказал, что в последнее время участились атаки так называемых программ-комбайнов, объединяющих несколько типов вирусов.
Специалист по IT-безопасности Вураско рассказал о новых видах киберугроз
  • Gettyimages.ru

«В последнее время распространились своеобразные программы-комбайны. Они сочетают в себе ряд вредоносных функций. Когда такие программы попадают на компьютер, то они жертву будут «доить» до конца. Если можно украсть деньги, то комбайн сделает это. Если не вышло, то вредоносная программа пробежится по сохранённым паролям и попытается передать данные учётных записей хакерам. Если и это не вышло, то программа зашифрует данные жертвы и потребует перечислить деньги её автору за ключ для расшифровки данных», — объяснил Вураско в интервью радио Sputnik.

Чтобы защититься от многофункциональной киберугрозы, эксперт посоветовал не переходить по ссылкам из вызывающих подозрения сообщений и не скачивать неизвестные файлы.

Ранее, как передавал сайт kp.ru, специалисты Роскачества рассказали о механизмах утечки персональных данных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить