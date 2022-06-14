Специалист по IT-безопасности Вураско рассказал о новых видах киберугроз

Руководитель отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity Александр Вураско рассказал, что в последнее время участились атаки так называемых программ-комбайнов, объединяющих несколько типов вирусов.

«В последнее время распространились своеобразные программы-комбайны. Они сочетают в себе ряд вредоносных функций. Когда такие программы попадают на компьютер, то они жертву будут «доить» до конца. Если можно украсть деньги, то комбайн сделает это. Если не вышло, то вредоносная программа пробежится по сохранённым паролям и попытается передать данные учётных записей хакерам. Если и это не вышло, то программа зашифрует данные жертвы и потребует перечислить деньги её автору за ключ для расшифровки данных», — объяснил Вураско в интервью радио Sputnik.

Чтобы защититься от многофункциональной киберугрозы, эксперт посоветовал не переходить по ссылкам из вызывающих подозрения сообщений и не скачивать неизвестные файлы.

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